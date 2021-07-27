Жилой дом в Нефтеюганске загорелся на площади 720 кв. м.

В Нефтеюганске загорелся двухэтажный жилой дом, сейчас пожарные борются с огнем. Как сообщили в МЧС «РИА Новости», пожару присвоили второй номер сложности.

Пожар возник в двух подъездах жилого дома, огонь перекинулся на кровлю. Общая площадь возгорания составила 720 квадратных метров. Из горящего здания пожарные эвакуировали 50 человек. Среди спасенных 15 детей. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Сейчас пожарные ведут борьбу с огнем. По данным МЧС, на месте работают 36 человек и 14 единиц техники.

Ранее очевидцы сообщили, что возгорание произошло в Пермском крае. Из города были видны клубы дыма высотой 40 метров. Выяснилось, что случилась разгерметизация газопровода. Никто не пострадал и не погиб, поставки газа в жилые дома прерывать не пришлось. Газ поставляется в полном объеме по параллельным газопроводам. Сотрудники МЧС потушили сухую траву, которая загорелась на участке аварии.