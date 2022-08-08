Дома в двух районах Москвы остались без газа после повреждения трубы

После повреждения газовой трубы в Графском переулке в Москве без газа остались дома в двух районах. Речь идет об Алексеевском и Останкинском районах, рассказали «360» в «Мосгазе».

«Округ держит ситуацию на контроле», — уточнил собственный источник «360», знакомый с ситуацией.

Возобновление подачи газа планируется уже к полуночи.

«В связи с инцидентом в Графском переулке в районе дома № 12 в настоящий момент осуществляется переключение систем газоснабжения отдельных абонентов», — заявили в «Мосгазе».

Днем в Графском переулке при неосторожной обрезке газопровода произошел пожар. Загорелись деревянные конструкции на площади восемь квадратных метров. В ГУ МЧС по Москве информацию получили в 15:51. Спасатели немедленно прибыли по указанному адресу, и уже в 16:09 пожар полностью ликвидировали. Никто не пострадал, ущерб третьим лицам не нанесен.