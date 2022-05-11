Жителя Пензы заподозрили в поджоге дома на фоне мести

Жительница Пензы написала заявление в полицию. Она рассказала, что неизвестные люди устроили поджог ее дома на улице Добролюбова. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

По версии полицейских, виновником поджога стал 50-летний житель областного центра. Мужчина уже признался в содеянном.

Он рассказал, что затаил обиду на хозяев после застолья, когда у него якобы пропали 35 тысяч рублей. Спустя время он решил организовать поджог из мести. Следователи возбудили уголовное дело.