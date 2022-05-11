11 мая 2022, 19:47
Жителя Пензы заподозрили в поджоге дома на фоне мести
Жительница Пензы написала заявление в полицию. Она рассказала, что неизвестные люди устроили поджог ее дома на улице Добролюбова. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».
По версии полицейских, виновником поджога стал 50-летний житель областного центра. Мужчина уже признался в содеянном.
Он рассказал, что затаил обиду на хозяев после застолья, когда у него якобы пропали 35 тысяч рублей. Спустя время он решил организовать поджог из мести. Следователи возбудили уголовное дело.