Дома и школа загорелись под Иркутском

В Тайшетском и Братском районах Иркутской области загорелись более шести домов, а еще полыхает школа. Но никто не погиб. Об этом глава региона Игорь Кобзев написал в своем Telegram-канале.

В селе Половино-Черемхово в Тайшетском районе загорелись шесть домов и школа. Кобзев сообщил, что при температуре воздуха +24 градуса ситуацию осложняет сильный ветер. Данные о возможных причинах пока нуждаются в проверке. Дознаватели работают. Погибших нет. Для обескровленных местные власти развернули пункты временного размещения. На место выехал заместитель губернатора Роман Колесов.

Половино-Черемхово находится в 10 километрах от Красноярского края, охваченного пожарами. Загорелись сотни строений, детский сад и несколько пилорам, писало Utro.ru.

Также под Иркутском несколько домов загорелись в садоводстве «Маргудон» в Братском районе. Никто не пострадал. Туда направили вице-мэра Братска Марину Зубакову.

«Вечером проведу заседание комиссии по ЧС, где рассмотрим причины по обоим пожарам и примем дополнительные меры», — написал иркутский губернатор.

Сложная обстановка из-за природных пожаров ранее сложилась и в Курганской области, писали «Дни.ру».