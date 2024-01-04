Происшествия 04 января 2024, 15:21 Дома эвакуированных жителей Белгорода взяли под охрану от мародеров Гладков: имущество эвакуированных жителей в Белгороде сохранят РИА «Новости»

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Жителям домов на Красноармейской улице Белгорода, которых вынужденно разместили в ПВР, обеспечат полноценное горячее питание, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В настоящее время там находится 101 человек.

«Наши волонтеры уже готовы выехать к постояльцам. <…>Те, кто разместился у родственников, но решил переехать в ПВР, могут звонить на номер 112 по всем вопросам, связанным с размещением», — уточнил глава региона.

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Эвакуация была связана с обнаружением неразорвавшегося боеприпаса. Также два снаряда обнаружили в микрорайоне Улитка.

«Принято решение об их транспортировке на полигон для дальнейшей утилизации. Жители близлежащих домов вывезены», — добавил Гладков.

Частично людей разместят в ПВР, но большинство уехали к родственникам. В ПВР в настоящее время остановились 13 человек — там организовано питание, чай и досуг.

«Возле каждого подъезда дежурят бойцы самообороны — они и полиция будут охранять имущество до возвращения жителей», — предупредил он.