Дом, загоревшийся в Салехарде, отремонтировали

Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме на улице Чапаева, 4а в Салехарде в декабре 2021 года. Накануне его восстановили после происшествия. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сейчас строители завершили ремонт второго подъезда. На данный момент отремонтировали стены и потолки, цокольное и чердачное перекрытия. Кроме того, на крыше заменили часть шифера. В квартирах, которые повредил огонь, сделали черновой ремонт потолков и стен. В ближайшее время в дом смогут вернуться жильцы.