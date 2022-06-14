Дом загорелся в Татарстане

Частный деревянный дом загорелся в Агрызском районе Татарстана. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

Пожар произошел в ночь на 13 июня в селе Янга-Аул. Огонь захватил площадь в 49 квадратных метров. После тушения пожара на пепелище обнаружили тело 83-летнего мужчины.

По неподтвержденным данным, мужчина курил на веранде, из-за чего и произошло возгорание. Погибший проживал в доме один, без родственников. Он плохо слышал, однако являлся дееспособным.