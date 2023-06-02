Происшествия 02 июня 2023, 16:02 Дом загорелся в Шебекине после обстрела Очевидцы сняли столбы дыма и горящий дом в Шебекине

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Пожар начался в одном из домов Шебекина. Предположительно, город вновь попал под обстрел. Об этом сообщил RT.

На кадрах виден двухэтажный дом зеленого цвета, из которого идет дым и вырываются языки пламени.

Telegram-канал Mash написал о том, что представители из запрещенного в России легиона «Свобода России»* предприняли попытку атаковать Шебекино. Однако российские силы им помешали. По данным каналы, пограничники ударили по двум танкам противника. В итоге диверсантам пришлось убегать пешком.

Ранее стало известно о гибели двух женщин, которые попали под обстрел в Белгородской области. Все произошло в поселке Маслова Пристань. Местные жительницы во время атаки ехали в машине, в их автомобиль попали осколки снарядов. Еще два человека получили ранения.

*Легион «Свобода России» признан Верховным судом России террористической организацией и запрещен на территории РФ.