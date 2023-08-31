Эксклюзив 31 августа 2023, 13:50 Два дома загорелись в поселении Киевский в Москве Густой черный дым заметили над двумя домами в поселении Киевский в ТАО Москвы Unsplash

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Сразу несколько экстренных служб выехали в поселение Киевский, в садовое товарищество Полесье из-за сообщения о возгорании в двух домах. Об этом «360» сообщил источник.

По его данным, из окон одного из них валит густой черный дым. Кроме того, в доме хранились баллоны с газом, были слышны хлопки. На место прибыли полиция, Росгвардия и Мосгаз.

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Также источник в экстренных службах добавил, что обе постройки — деревянно-щитовые, стоят в пяти метрах друг от друга, однако оба дома не газифицированы, только электрифицированы. Хозяин одного из домов находится на месте происшествия, он не пострадал.

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