01 апреля 2024, 13:13
Дом загорелся в Курортном районе Петербурга
Возгорание произошло в доме в Курортном районе Санкт-Петербурга в ночь на понедельник, 1 апреля. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
По предварительным данным, пламя охватило комнату в доме по улице Магазинной. Общая площадь возгорания достигла 20 квадратных метров.
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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Участие в его тушении принимали 15 сотрудников МЧС.
Санкт-Петербург
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