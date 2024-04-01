Происшествия 01 апреля 2024, 13:13 Дом загорелся в Курортном районе Петербурга

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Возгорание произошло в доме в Курортном районе Санкт-Петербурга в ночь на понедельник, 1 апреля. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По предварительным данным, пламя охватило комнату в доме по улице Магазинной. Общая площадь возгорания достигла 20 квадратных метров.

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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Участие в его тушении принимали 15 сотрудников МЧС.