Дом загорелся на Новорязанской улице в Москве. Людям приходится прыгать, чтобы спастись

Люди выпали из окон второго и третьего этажей многоквартирного дома на Новорязанской улице в Москве. В здании произошло задымление, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Об отметил, что на место прибыли семь бригад скорой. Точное число пострадавших пока неизвестно, предположительно речь идет о двух или трех людях. Про их состояние пока ничего не известно. По предварительной информации, в доме 16/17 на Новорязанской улице загорелась лестничная клетка. Несколько человек отравились угарным газом, их осматривают медики.

В МЧС подтвердили «360», что в жилом доме начался пожар. Там уточнили, что заявка поступила в ведомства в 15:11.

«Возгорание происходило в коридоре подъезда на площади семи квадратный метров. Принятыми мерами в 15:30 минут открытое горение ликвидировано. Спасено 15 человек с вышележащих этажей», — отметил собеседник.

При этом в МЧС добавили, что сведений о пострадавших к ним не поступало.