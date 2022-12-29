Эксклюзив 29 декабря 2022, 13:47 Дом в ЖК «Бутово», из которого стреляли по автобусам, оцепили — очевидцы Житель ЖК «Бутово» Иван сообщил об оцеплении дома, из которого стреляли по автобусам

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Дом на улице Южной в жилом комплексе «Бутово» Ленинского городского округа оцепили после стрельбы по автобусам с шестого этажа. Об этом «360» рассказал один из жильцов дома, Иван.

«Уже проезжал час назад, там сотрудники [полиции] оцепили территорию», — поделился он.

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Он также сообщил, что автобусы, по которым попал стрелок, ходят от метро «Бульвар Южное Бутово».

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«Что с этим мужчиной, не знаю пока. Буду там часа через полтора, может, что выясню», — добавил Иван.

Информация о том, что неизвестный стреляет — предположительно, из пневматического пистолета — с шестого этажа дома, появилась в чате ЖК. Судя по видео с места происшествия, как минимум в одном из находившихся рядом автобусов повреждено стекло. Местные жители незамедлительно вызвали правоохранителей.

Очевидцы рассказали, что стрелок уже скрылся, но признались, что им все равно страшно. О пострадавших людях на данный момент ничего не известно.