Дом в Саратове затопило отходами. Жильцы потребовали признать его аварийным

Жительница дома № 3 на Заречной улице Галина заявила, что она и ее соседи уже долго сталкиваются в различными проблемами в здании 1958 года постройки.

«Постоянно что-то течет. Поставят какой-то хомут, в итоге с другого места течет. И так все время. Сам дом качественно построен, стоит еще, но все уже прогнило. Внутри все падает, сыпется, штукатурка из-за сырости по подъездам опала. Сказали, что надо обратиться с заявлением на аварийный дом, чтобы признали его [аварийным — прим. ГМ]», — пояснила Галина.

Она также рассказала, что содержимое канализации протекло в подвал, а жильцы месяц дышали его испарениями. По ее словам, на все обращения в инстанции отвечали лишь отписками.

«Уже трубы все прогнившие, вокруг дома которые. Все течет к нам в подвал. У нас полный подвал воды, мы так сидим уже месяц», — добавила Галина.

Сегодня, 5 ноября, коммунальные службы начали выкачивать канализационную воду из подвала, который затопило 4 октября.