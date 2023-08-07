Происшествия 07 августа 2023, 17:58 Дом в Липецкой области продали вместе с жильцами Депутат Емельянов: в Липецкой области дом продали вместе с жильцами ЛДПР Липецк / YouTube

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Здание в Липецкой области продали вместе с жильцами. Об этом рассказал депутат Анатолий Емельянов, написал «Подъем». Новый собственник попытался выжить людей — обрезал им канализацию, воду и отопление.

В доме находятся ветераны и пенсионеры МВД. Служебное жилье им дали на третьем этаже пожарной части в Данкове. При этом первый этаж здания занимают машины, второй — офис. А недавно строение продали, и новый владелец захотел выселить пожилых людей, но суд этого не позволил.

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«Сейчас условия там невыносимые, отключены все коммуникации. Я, конечно, не понимаю, как можно было там выделять это жилье, как можно было перепродавать здание, по сути, с людьми», — рассказал депутат.

Он отметил, что по решению суда люди там жить могут, однако вопрос с коммуникациями все еще не решен. Емельянов заявил, что пытается сделать все возможное для защиты пенсионеров и намерен обращаться в разные инстанции для решения вопроса.