Дом в Ленинградской области полностью сгорел в мощном пожаре

Серьезный пожар произошел на Московской улице в Тихвине Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ленинградской области.

В городе загорелось сразу два здания — огонь перекинулся на одно из них. При этом одна из построек сгорела полностью. Пламя охватило площадь в 90 квадратных метров. Тушением пожара занимались восемь человек личного состава, а также две единицы спецтехники. Информации о погибших и пострадавших нет.