28 августа 2023, 21:30
Дом устроившего стрельбу по приставам жителя Ноябрьска сняли на видео
Появились кадры дома устроившего стрельбу по приставам жителя Ноябрьска
Штурм дома в поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа так и не начался. В помещении остался вооруженный мужчина, который открыл стрельбу по приставам, пришедшим наложить арест на его машину.
Как выяснил «360», владелец недвижимости несколько лет не платил за газ, тепло и электричество. Исполнительное производство открыли еще в 2020 году, но погашать долги мужчина не спешил.
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Когда на место прибыли приставы, должник не пустил их во двор, поджег машину и заперся в помещении, откуда начал вести стрельбу. Мужчина предупредил, что с собой у него несколько литров бензина и он готов спалить весь дом, если кто-то к нему приблизится.
На место выехали сотрудники МЧС, полицейские и бойцы Росгвардии, которые разрабатывают план штурма деревянного дома. Переговоры с вооруженным мужчиной продолжаются уже несколько часов.
Пожары
Стрельба
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