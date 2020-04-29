29 апреля 2020, 14:00
«Дом Тихониных» обрушился в Уфе
Историческое здание «Дом Тихониных», находящееся в Уфе, обрушилось. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
У здания рухнули две несущие стены и кровля. Ситуация рассмотрена на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Ленинского района Уфы.
Здание было построено в 1899 году.
Власти республики приняли решение оградить периметр здания и установить таблички о запрете прохода на территорию. Дальнейшую судьбу памятника архитектуры власти решат в ближайшее время.