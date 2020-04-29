«Дом Тихониных» обрушился в Уфе

У здания рухнули две несущие стены и кровля. Ситуация рассмотрена на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Ленинского района Уфы.

Здание было построено в 1899 году.

Власти республики приняли решение оградить периметр здания и установить таблички о запрете прохода на территорию. Дальнейшую судьбу памятника архитектуры власти решат в ближайшее время.