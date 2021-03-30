Дом стрелка из Новых Вешек засняли с воздуха. Видео

Один из жителей поселка Новые Вешки открыл огонь по силовикам. По зданию выстрелили из гранатомета, после чего особняк загорелся. Еще до проведения штурма участок засняли на видео с квадрокоптера.

На кадры попал сам участок с двухэтажным частным домом. Особняк находится в поселке Новые Вешки в городском округе Мытищи.

Утром 30 марта к дому предпринимателя Владимира Барданова пришли силовики. Они хотели проверить участок из-за подозрений о незаконном обороте оружия. Правоохранители предъявили жене мужчины постановление суда, но Барданов стал по ним стрелять. В какой-то момент хозяин дома начал бросать гранаты. Один из бойцов был ранен и доставлен в больницу для оказания помощи. Его жизни ничто не угрожает.

Во время штурма силовики выстрелили по особняку из гранатомета. После этого в здании начался пожар. Барданов не стал выходить на улицу и заперся внутри дома. Согласно предварительной информации, мужчина погиб, сообщил источник «360». Сейчас особняк тушат приехавшие пожарные.