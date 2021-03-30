Дом стрелка из Новых Вешек загорелся после попадания гранатометных снарядов. Видео

Огонь охватил дом в Новых Вешках, где заперся стрелявший по силовикам мужчина. Со стороны коттеджа, сообщил корреспондент «360», были слышны бесконечные разрывы снарядов. Перед этим по особняку выстрелили из гранатомета, писали СМИ.

После начала пожара стрельба стихла. Через какое-то время прекратились и взрывы. От спецназа 61-летний мужчина отстреливался несколько часов. Дом решили брать штурмом.

В коттедже заперся предприниматель Владимир Барданов. Полицейские пришли к нему с осмотром, предъявив супруге мужчины постановление суда. Когда силовики вошли на участок, раздались выстрелы.

Известно, что у стрелка из Новых Вешек уж есть две судимости — за грабеж и мошенничество. Проверить его хотели из-за подозрений о незаконном обороте оружия. После стрельбы против Барданова завели уголовное дело о покушении на силовиков. Пострадал, по предварительным данным, один человек — боец спецназа. Его увезли от дома на скорой помощи. Жизни силовика ничто не угрожает.