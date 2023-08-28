Эксклюзив 28 августа 2023, 15:37 Дом словно ходуном заходил. Очевидцы — об уничтожении БПЛА над Люберцами Житель СНТ в Люберцах рассказал о последствиях уничтожения БПЛА

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Место падения обломков сбитого беспилотника в СНТ под Люберцами сняли на видео. Запись появилась в распоряжении «360». ЧП произошло рано утром, около 04:20, многие люди спали и не видели момент падения частей БПЛА, но слышали похожий на взрыв звук.

У одной из местных жительниц пострадал забор. Причем женщина не сразу заметила произошедшее. Среагировала, когда к ней начали звонить соседи.

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«Проснулась от громкого хлопка. Я услышала его, потом мне звонят в калитку и говорят, что [оплавилось место падения]. Но открытого горения не было. Деталь БПЛА забрали. Но тут по всем участкам были», — поделилась пенсионерка.

По ее словам, помимо этого, из-за взрывной волны в ее доме выбило стекло в одном из окон.

Другой житель СНТ добавил, что гул беспилотника слышали около 04:15. После дома словно тряхнуло, добавил он.

«Все озарилось. И в нашем проезде, и в соседнем упали обломки. Естественно все вышли на улицы, начали осматривать, что произошло. Потом уже поняли. Что-то из канавы извлекли. Тоже, наверное, части от бывшего беспилотника. У соседей в доме стекла побило. Отделка тоже пострадала. Без особых происшествий, но вот», — рассказал мужчина.

Еще одна местная жительница указала, что хлопок был очень сильным. После этого звука словно подкинуло на диване, добавила она.

«Бабахнуло, подкинуло. Животные испугались, страшно было. Ощущение было, что дом прямо шатался», — пояснила собеседница «360», уточнив, что живет в пятиэтажке, расположенной чуть дальше от СНТ.

Звук громкого взрыва испугал еще одну женщину. Она отметила, что рядом с их ЖК начала работать сигнализация у всех припаркованных машин. Никаких повреждений там не зафиксировали.

Об уничтожении беспилотника над территорией городского округа Люберцы ранее сообщили в Минобороны. По данным ведомства, это произошло около 04:30.

«БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе», — подчеркнули в пресс-службе.