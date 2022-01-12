Дом сгорел в хуторе Красном Ростовской области. Хозяйка отравилась угарным газом

Пожар произошел в хуторе Красном Багаевского района Ростовской области. О возгорании спасателям сообщили соседи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

Сотрудники МЧС прибыли на место пожара сразу после обращения. Огонь охватил 15 квадратных метров. В тушении были задействованы четверо пожарных. На ликвидацию возгорания им понадобилось полчаса.

После тушения на полу дома обнаружили тело 55-летней хозяйки дома. Женщина получила отравление угарным газом. Сейчас выясняют обстоятельства случившегося.