Дом с женщиной и двумя детьми загорелся в Ульяновской области

Дом, в котором находились 39-летняя женщина, 17-летний подросток и трехлетний ребенок, загорелся в Карсуне Ульяновской области. Об этом сообщили «Питерские заметки» со ссылкой на МЧС. В ведомстве полагают, что причиной пожара мог стать поджог.

Пожар произошел в ночь на 1 августа. Сотрудники МЧС прибыли на место за несколько минут и эвакуировали женщину. Дети смогли выбраться из дома самостоятельно. Предполагается, что причиной пожара стал поджог, ведется расследование, написало ИА Nation News.