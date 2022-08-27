Дом с позолоченным унитазом конфисковали у экс-главы ГИБДД Ставрополья

Промышленный районный суд Ставропольского края удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего начальника ГИБДД региона Алексея Сафонова стоимостью 180 миллионов рублей, об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники Генпрокуратуры установили, что Сафонов и его близкие купили недвижимость и другое имущество, не предоставив сведений о законности источников доходов. В декабре 2021 года ведомство обратилось в суд с требованием конфисковать эти активы.

Бывший сотрудник ГИБДД был задержан летом прошлого года. Его обвинили в получении взятки на сумму более 19 миллионов рублей. В ходе расследования в домах фигурантов проходили обыски.

В СМИ появилась информация об особняке Сафонова с золотой сантехникой. В доме стояла дорога мебель, висели огромные люстры, а в ванной были установлены позолоченные раковина и унитаз.

Эта история вызвала большой общественный резонанс. Россияне в Сети требовали наказать Сафонова за взяточничество.