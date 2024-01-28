Важное 28 января 2024, 09:43 Дом с поврежденной стеной в Ростове-на-Дону частично обрушился Голубев: в доме в Ростове-на-Дону обрушился подъезд, никто не пострадал

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В Ростове-на-Дону частично рухнул жилой дом, где накануне обрушилась стена. Ранее оттуда эвакуировали жителей, сообщило РИА «Новости».

На опубликованных агентством кадрах видно, что территорию около дома оцепили. Рухнула стена, а также часть крыши и этажных перекрытий.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что при ЧП никто не пострадал. По его словам, в доме обрушился один из подъездов.

«Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд», — указал Голубев.

Ранее глава администрации города Алексей Логвиненко рассказал, что частично обрушившийся дом признали аварийным еще в 2020 году. Жильцам предлагали переселение из пятиэтажки в маневренный фонд, но они отказались. Логвиненко проинформировал, что сотрудники МЧС эвакуировали из дома 95 человек. Для жильцов аварийной пятиэтажки организовали пункт временного размещения в одной из городских школ.