Дом с десятками попрошаек горел в Новосибирске

Сотрудники МЧС России устранили пожар в частном доме в Новосибирске, в котором проживали 19 граждан с ограниченными возможностями. СМИ пишут, что там жили профессиональные попрошайки.

Спасатели устранили пожар за 20 минут. Большое удивление вызвало у сотрудников МЧС России, когда в ходе разведки в жилых помещениях частного дома были обнаружены 32 человека, из них 19 маломобильных граждан, сообщили в новосибирском управлении МЧС.

Сигнал о возгорании частного дома по улице Седова в Дзержинском районе Новосибирска поступил 5 февраля, около 04:40 по местному времени (00:40 по московскому). В течение четырех минут первые пожарно-спасательные подразделения уже были на месте вызова. В это время горела кровля одноэтажной пристройки из бруса, используемой под котельную для отапливания двухэтажного кирпичного жилого дома.

Источник фото: ГУМ МЧС по Новосибирской области

Как сообщается, в здании жили 32 человека, из них 19 маломобильных граждан без дополнительных средств передвижения. В самом доме задымление отсутствовало, а угрозу перехода огня от пристройки пожарные оперативно ликвидировали. Таким образом, эвакуация жильцов не требовалась.

На происшествие прореагировали 20 человек личного состава и пять единиц профессиональной техники.

По данным интернет-журнала «Сибдепо», данный дом был нелегальным притоном для профессиональных инвалидов-попрошаек.