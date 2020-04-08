Дом престарелых загорелся на западе Москвы

Источник «360» сообщил, что на 3-й Мякининской улице, дом 7 строение 1 загорелся пансионат для престарелых «Третий возраст». По его данным, руководство учреждения уже запросили автобусы для размещения людей.

Есть данные, что пожару присвоен третий ранг и пожарные расчеты выехали туда по повышенному номеру вызова.

В МЧС столиц подтвердили факт возгорания здания по этому адресу.

«В четырехэтажном административном здании горит минус первый этаж. Площадь возгорания уточняется. Подразделение уже на месте, спасают людей. Информации о пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

По некоторым данным, в здании перед началом пожара находились около 60 человек. Часть из них успел вывести персонал, но внутри могут оставаться лежачие больные. На место уже прибыли два автобуса и 20 машин скорая помощь. Им и пожарным не удается подъехать ближе из-за проводов и неудобного расположения здания в тупике. Сообщается, что задымление охватило все этажи.