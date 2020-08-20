Дом престарелых горел в Балашихе

В подмосковной Балашихе произошел пожар в доме престарелых. Огонь уже удалось потушить. Обошлось без пострадавших.

Пламя вспыхнуло при проведении работ — произошло замыкание, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Было возгорание на площади два квадратных метра. Сейчас все полностью потушено, погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

По данным источника РИА «Новости», из дома престарелых эвакуировали более 30 человек. В МЧС не смогли подтвердить эти данные.