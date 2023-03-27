Происшествия 27 марта 2023, 03:02 «Дом пошел по швам». Местные жители рассказали про атаку беспилотника ВСУ в Тульской области Местные жители рассказали про атаку беспилотника ВСУ в Тульской области flickr

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После падения украинского «Стрижа» в Тульской области в домах вылетели стекла, а заборы, не выдержав силу ударной волны, погнулись. Об этом Life рассказали жители Киреевска.

«Стекла, получается, выбило в доме. Крыша у нас помялась. Сбоку дома треснуло. По швам пошел и с другой стороны у нас: два стекла выбило. Хлопок был такой. У меня дети спали. Проснулись — начали плакать. Мы выбежали, смотрим — у людей стекла валяются», — заявил один из горожан.

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Местная жительница Ирина добавила, что многие были напуганы громким звуком. Она отметила, что все случилось неожиданно. На момент взрыва женщина находилась дома. От ударной волны со стен попадали картины, а Ирину, по ее словам, ненадолго оглушило.

Найденные куски беспилотного летательного аппарата отдали правоохранительным органам.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что пострадавшим при взрыве беспилотника в Киреевске окажут всю необходимую помощь. По его словам, людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей, а жителям, лишившимся крыши над головой, выдадут сертификаты на получение нового места жительства.