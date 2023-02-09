Эксклюзив 09 февраля 2023, 10:43 «Дом пополам, двух подъездов нет». Жительницы Новосибирска — о первых минутах после взрыва газа Жительницы Новосибирска рассказали о последствиях взрыва газа в многоквартирном доме

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Жительницы Новосибирска в беседе с «360» рассказали, как стали свидетелями взрыва газа в многоквартирном доме, который произошел рано утром 9 февраля. В результате происшествия в пятиэтажном доме обрушились два подъезда, два человека погибли.

Проживающая в соседнем доме от пострадавшей пятиэтажки Екатерина рассказала, что примерно в 7:45 прозвучал грохот, от которого в ее квартире «все дрогнуло». Только выйдя на улицу, она поняла, что на самом деле произошло.

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«Через этот дом всегда хожу к метро. Подхожу, а подъезда нет. Все обрушено, горит. Мужчина стоит на пятом этаже на краю оставшейся лестничной клетки и кричит, чтобы стоящие внизу люди приняли ребенка. Буквально через минуту уже приехала первая машина пожарных», — рассказал она.

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Другая очевидица по имени Яна живет в нескольких домах от места происшествия. Она проснулась от звука взрыва.

«Я сначала посмотрела в окно, ничего не увидела, подумала бомбежка, а соседка сразу подумала на газ. Позже появился дым, в течение часа огонь становился сильнее, а машин пожарной службы и скорой помощи подъезжало все больше», — рассказала она.

По ее словам, спасатели потушили огонь, но дым все еще идет.

Еще одна горожанка города по имени Олеся тоже проснулась от сильного грохота. Ей показалось, будто произошло землетрясение.

«Сходила, посмотрела: дом пополам, двух подъездов просто нет. Очень много спецтехники, люди несут помощь, вещи и продукты коробками. Очень страшное зрелище», — поделилась она.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в доме прописаны 117 человек, но судьба 11 из них пока что не известна.