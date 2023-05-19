19 мая 2023, 15:46
Дом полностью выгорел во Владимире
Пожар произошел в центре Владимира. Там загорелся шестиквартирный жилой дом. Об этом сообщил «Царьград».
Информация о возгорании поступила в ночь на 19 мая. Дым заметила одна из жительниц, которая разбудила соседей и вызвала пожарных. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России по Владимирской обалсти в составе 20 человек на шести единицах спецтехники. Пламя охватило площадь в 240 квадратных метров.
Реклама
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Пожары
Реклама
Реклама