Происшествия 19 мая 2023, 15:46 Дом полностью выгорел во Владимире

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Пожар произошел в центре Владимира. Там загорелся шестиквартирный жилой дом. Об этом сообщил «Царьград».

Информация о возгорании поступила в ночь на 19 мая. Дым заметила одна из жительниц, которая разбудила соседей и вызвала пожарных. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России по Владимирской обалсти в составе 20 человек на шести единицах спецтехники. Пламя охватило площадь в 240 квадратных метров.

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Информации о погибших и пострадавших не поступало.