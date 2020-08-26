«Дом подпрыгнул». Взрыв в московской пятиэтажке разбудил одного из жильцов

На западе Москвы прогремел взрыв в пятиэтажном доме. Здание тряхнуло так, что один из его жителей решил, что началось землетрясение. Об этом мужчина рассказал «360».

Владимир спал в своей квартире, когда на другом конце дома раздался грохот. От него мужчина и проснулся.

«Дом подпрыгнул, подумал, что землетрясение. <…> Услышал сирены, включил телевизор и через минут пять свет отключили. Выглянул в окно — идет дым, кругом полно пожарных», — поделился москвич.

Мужчина сам покинул здание, убрал от него машину, но попасть обратно пока не может. По его словам, разрушений не было — только пожар. Пламя уже удалось потушить. Пострадавших четверо, двое — в тяжелом состоянии.

Кто именно жил во взорвавшейся квартире, Владимир не знает. Мужчина признался, что живет чуть ли не отшельником и не знаком с соседями.

Площадь возгорания составила 55 квадратных метров. Пламя вырывалось из окон третьего и четвертого этажей. В доме 1961 года постройки живут около 500 человек, почти 20 из них эвакуировали. Обстоятельства взрыва проверит прокуратура.