Дом под Нижним Новгородом обследуют после взрыва

Трехэтажный дом в селе Маргуша Нижегородской области, пострадавший при взрыве газа, обследуют на предмет возможности его эксплуатации в дальнейшем. Об этом со ссылкой на правительство региона сообщило РИА «Новости».

Пожар и обрушение конструкций кирпичного дома на улице Новоселова в селе Маргуша вследствие взрыва газа произошли накануне вечером. На месте ЧП продолжаются аварийно-спасательные работы. Экспертная организация во вторник обследует конструкции дома, чтобы дать заключение, можно ли в нем жить дальше.

Дом построили в 2015 году. В нем 27 квартир, в которых проживает 31 человек. После взрыва, который прогремел на последнем этаже в центральной части здания, обрушились несколько квартир на втором и третьем этажах. Также произошло возгорание кровли и квартиры на третьем этаже, огонь охватил площадь 1200 квадратных метров. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.

В результате под завалами погиб новорожденный ребенок. Еще одну девочку возрастом 2,5 месяца удалось спасти. СК сообщил, что пострадали пятеро, в том числе двое детей. Двое сотрудников газовой службы, которые выполняли в доме работы в день взрыва, были задержаны. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В МЧС согласились предоставить жильцам доступ только в уцелевшие квартиры. Люди могут забрать документы, деньги и вещи первой необходимости. Во второй подъезд, который пострадал при взрыве, пока не пускают — сперва нужно убедиться, что нет угрозы обрушения.