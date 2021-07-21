21 июля 2021, 15:37
Дом многодетной семьи сгорел в Новосибирской области. Причиной стала детская шалость
В Бердске (Новосибирская область) сгорел дом многодетной семьи. Причиной стала детская шалость. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В результате пожара чуть не погибли женщина и ее трое детей. Они смогли покинуть горящий дом самостоятельно.
Огонь распространился на 130 квадратных метров, его тушили почти три часа.
«Многодетная семья лишилась дома и надворных построек. К возгоранию привела детская шалость», — рассказали в пресс-службе.
Правительство Бердска пообещало предоставить пострадавшим временное жилье.