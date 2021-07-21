Дом многодетной семьи сгорел в Новосибирской области. Причиной стала детская шалость

В Бердске (Новосибирская область) сгорел дом многодетной семьи. Причиной стала детская шалость. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В результате пожара чуть не погибли женщина и ее трое детей. Они смогли покинуть горящий дом самостоятельно.

Огонь распространился на 130 квадратных метров, его тушили почти три часа.

«Многодетная семья лишилась дома и надворных построек. К возгоранию привела детская шалость», — рассказали в пресс-службе.

Правительство Бердска пообещало предоставить пострадавшим временное жилье.