facebook_pixel
    21 июля 2021, 15:37

    Дом многодетной семьи сгорел в Новосибирской области. Причиной стала детская шалость

    Дарья Морозова

    В Бердске (Новосибирская область) сгорел дом многодетной семьи. Причиной стала детская шалость. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

    В результате пожара чуть не погибли женщина и ее трое детей. Они смогли покинуть горящий дом самостоятельно.

    Огонь распространился на 130 квадратных метров, его тушили почти три часа.

    «Многодетная семья лишилась дома и надворных построек. К возгоранию привела детская шалость», — рассказали в пресс-службе.

    Правительство Бердска пообещало предоставить пострадавшим временное жилье.