Дом культуры загорелся в Красноярском крае

Рано утром в субботу в Красноярском крае загорелся Дом культуры. В результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

«В Шушенском районе в Ленске произошло загорание сельского Дома культуры. На тушение пожара всего привлекается 18 человек, девять единиц техники, из них от МЧС России восемь человек и две единицы техники», — говорится в сообщении.

Источник фото: МЧС по региону

Пожар был локализован через несколько часов. Причина происшествия пока неизвестна. Информации о пострадавших и погибших не поступало. В ведомстве напомнили, что правила пожарной безопасности необходимо строго соблюдать.

В Иванове накануне в одном из автосервисов произошел пожар, в результате которого один человек пострадал. Огонь уничтожил две машины. К тушению были привлечены 35 человек и две единицы спецтехники. Травмы получил сотрудник организации. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.