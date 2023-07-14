Эксклюзив 14 июля 2023, 12:35 «Дом как будто подпрыгнул». Жительница Курчатова вспомнила о ночном падении БПЛА Жительница Курчатова рассказала о сильной вспышке и взрыве при падении БПЛА ночью

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Многоэтажка в Курчатове пострадала после того, как прошлой ночью около нее рухнул беспилотный летательный аппарат. В частности, у людей в квартирах выбило окна. Местная жительница сообщила «360», что видела сильную вспышку. По ее словам, произошел взрыв и дом как будто подпрыгнул.

«Было 00:21. Свист. Я лежала лицом к окнам — и так светло-светло стало. Я думаю еще — ничего себе машина светит на девятый этаж фарами. А потом сразу взрыв — дом как будто подпрыгнул», — вспомнила женщина.

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Она добавила, что соседи после этого повыскакивали в коридоры. Ее сын вышел на улицу, а на месте уже находились скорая помощь, пожарные, военные.

«Потом уже дошло, что это было, а лежа на диване, я ничего не поняла», — резюмировала местная жительница.

В распоряжении «360» оказались кадры последствий произошедшего. На видео можно рассмотреть разбитые стекла в окнах дома, огороженную территорию.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что прошлой ночью БПЛА упал в Курчатове. По его словам, никто не пострадал.

Повреждения критически важных объектов не зафиксировали. Однако он признал, что одна из многоэтажек города пострадала. Власти помогут местным жителям с восстановительными работами.