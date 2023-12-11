Происшествия 11 декабря 2023, 11:36 Дом-интернат загорелся в Пермском крае из-за неосторожности при курении

Читать 360tv в

Пожар вспыхнул на территории Соликамского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Причиной появления огня стала неосторожность при курении, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Согласно данным ведомства, один из постояльцев закурил сигарету прямо в постели. Из-за этого матрас в палате начал тлеть.

Реклама

Пламя распространилось на площади два квадратных метра. Из здания эвакуировали 38 человек. Обошлось без пострадавших.