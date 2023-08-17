Происшествия 17 августа 2023, 17:30 Дом и постройки загорелись в брянском селе Забрама после обстрела ВСУ Брянский губернатор Богомаз сообщил о пожаре в селе Забрама после обстрела ВСУ Пресс-служба МЧС

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Обстрел украинских боевиков села Забрама Климовского района Брянской области привел к пожару. Загорелся жилой дом и прилегающие к нему хозяйственные постройки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате обстрела жертв и пострадавших среди мирных жителей нет. В село уже прибыли оперативные и экстренные службы.

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В минувшую среду, 16 августа, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские военные и пограничники ФСБ остановили украинскую диверсионную разведывательную группу в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.

Он подчеркнул, что в ходе боевого столкновения ликвидировали пять украинских боевиков.

В ЦОС ФСБ уточнили, что незаконно перешедшие границу иностранцы готовились к проведению терактов и диверсий на территории России. Боевики принесли с собой оружие, приборы для связи и навигации, а также взрывчатку.