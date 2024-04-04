04 апреля 2024, 17:02
Дом и автомобиль сгорели в садовом товариществе «Маяк» под Ижевском
Возгорание произошло на территории садового товарищества «Маяк» в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
По предварительным данным, пламя уничтожило деревянный дом, надворные постройки, отечественный автомобиль и прицеп. Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров.
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Отмечается, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводов в садовом доме.
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Удмуртия
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