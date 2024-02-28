Происшествия 28 февраля 2024, 14:55 Дом и автомобиль пострадали при обстреле курского села Гордеевка Старовойт: ВСУ обстреляли Гордеевку, пострадали дом и автомобиль РИА «Новости»

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Село Гордеевка в приграничном Кореневском районе попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

В результате обстрела никто из жителей населенного пункта не пострадал, но повреждения получил один дом и автомобиль.

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«Поможем собственникам с восстановлением имущества», — пообещал глава региона.

Накануне, 27 февраля, ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал, но в населенном пункте частично отключился свет. Вечером того же дня под обстрел попало село Козино Рыльского района.

«Никто из жителей не пострадал. Повреждений и разрушений нет», — уточнял Старовойт.

Также об обстрелах в минувший вторник сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Там под артиллерийским огнем оказался поселок городского типа Суземка.

«В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.