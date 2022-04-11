Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме в Ступино был такой силы, что жители соседних построек также ощутили на себе его последствия. Об этом «360» рассказала пожилая жительница одного из домов по соседству с эпицентром происшествия.

«Был страшный взрыв, страшный. Гром бывает сильный, но он даже и рядом не стоит. Я сразу понял — взрыв газа. Мой дом соседний весь содрогнулся. Взрыв был невыносимый, я такого никогда не слышала», — рассказала она.

Пенсионерка сообщила, что ее дом, находящийся по соседству, словно пошатнулся от мощной ударной волны.

«Я как испугалась, мощный взрыв, это что-то! Наш дом как будто пошатнулся, а ведь он капитальный, кирпичный, не панельный! Вижу — я жива. Вскочила — и к окну, потом выбежала. Пошла вонь с гарью. Оделась и вышла на улицу, увидела развалины», — продолжила она.

Утром 11 апреля стало известно о взрыве бытового газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по Центральному переулку в Ступино. Два человека погибли на месте, еще четырех доставили в больницу.

В ликвидации последствий приняли участие 119 спасателей и 28 единиц техники. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.