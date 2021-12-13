Должник из Кубани чуть не лишился автомобиля

Приставы арестовали автомобиль должника из Славянска-на-Кубани, однако мужчина смог вернуть машину. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Камеры дорожной видеофиксации отмечали нарушения, совершенные водителем, более 100 раз. В результате его задолженность по штрафам составила более 209 тысяч рублей.

Также в отношении водителя находились исполнительные производства на сумму 241 тысяч рублей. Всего мужчина должен был выплатить 450 тысяч рублей.

Приставы изъяли автомобиль Hyundai Equus 2011 года выпуска. Его доставили по адресу места хранения имущества и опечатали.

«Вскоре мужчина погасил задолженность в полном объеме, не дожидаясь передачи авто на принудительную реализацию», — рассказали в ведомстве.