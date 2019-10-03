  • Доигрался: мужчина погиб за онлайн-игрой

    03 октября 2019, 13:35

    Ирина Чишкина

    Игравшего в онлайн-игры 25-летнего мужчину наутро обнаружили в кровати мертвым. По свидетельствам очевидцев, тело погибшего было фиолетовым, сообщил сайт «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

    Стало известно, что мужчина играл в постели онлайн сразу на нескольких смартфонах, один из которых стоял на зарядке.

    Родственница, которая зашла в его комнату утром, стала свидетелем ужасающего зрелища: юноша был мертв, а тело его приобрело фиолетовый оттенок. Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили рядом с телом провод с черными следами.

    По словам свидетельницы, онлайн-игры в постели были для родственника привычным делом. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что причиной гибели игромана стал удар электрическим током.