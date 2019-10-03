Доигрался: мужчина погиб за онлайн-игрой

Стало известно, что мужчина играл в постели онлайн сразу на нескольких смартфонах, один из которых стоял на зарядке.

Родственница, которая зашла в его комнату утром, стала свидетелем ужасающего зрелища: юноша был мертв, а тело его приобрело фиолетовый оттенок. Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили рядом с телом провод с черными следами.

По словам свидетельницы, онлайн-игры в постели были для родственника привычным делом. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что причиной гибели игромана стал удар электрическим током.