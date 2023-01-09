Происшествия 09 января 2023, 18:05 Доходный дом загорелся в Петербурге. Пострадала женщина

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Серьезный пожар произошел на улице Рыбацкая в Санкт-Петербурге. Там загорелся доходный дом, построенный на рубеже XIX–XX веков архитектором Павлом Мульхановым. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на региональное МЧС.

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На данный момент в постройке проживают люди. Пожар произошел на кухне трехкомнатной квартиры. Пламя охватило площадь в четыре квадратных метра. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС в составе 17 человек, а также четыре единицы спецтехники. В результате возгорания пострадала женщина. Ее доставили в медицинское учреждение.