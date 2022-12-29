29 декабря 2022, 13:11
Доходный дом Соколовского загорелся в Петербурге
Мощный пожар случился накануне в доходном доме Соколовского в Петербурге. Об этом написало ИА Nation News.
Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили возгорание площадью 30 квадратных метров. В тушении участвовали 23 сотрудника МЧС и пять единиц спецтехники.
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Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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За последние несколько лет в Петербурге в результате пожаров пострадало 80 зданий, представляющих историческую ценность.
Санкт-Петербург
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