Происшествия 29 декабря 2022, 13:11 Доходный дом Соколовского загорелся в Петербурге

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Мощный пожар случился накануне в доходном доме Соколовского в Петербурге. Об этом написало ИА Nation News.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили возгорание площадью 30 квадратных метров. В тушении участвовали 23 сотрудника МЧС и пять единиц спецтехники.

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Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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За последние несколько лет в Петербурге в результате пожаров пострадало 80 зданий, представляющих историческую ценность.