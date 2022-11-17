Происшествия 17 ноября 2022, 18:09 Доходный дом Федотова загорелся в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел в доходном доме Федотова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

Возгорание возникло на четвертом этаже пятиэтажного здания. Огонь распространился на 40 квадратных метров. На место происшествия приехали 30 сотрудников МЧС.

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По данным источника в правоохранительных органах, два человека пострадали. Одному из них потребовалась госпитализация.

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