Происшествия 22 марта 2023, 21:44 Доходный дом Челышева загорелся в Самаре МЧС России: в Самаре загорелся объект культурного наследия «Доходный дом Челышева»

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В Самаре произошел пожар на объекте культурного наследия «Доходный дом Челышева». МЧС России в Telegram-канале сообщило, что огонь распространился на площади 1,3 тысячи квадратных метров.

Многоквартирный дом постройки 1899 года расположен на пересечении улиц Красноармейской и Ленина. Здание числится как объект культурного наследия федерального значения.

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Из дома эвакуировали около 60 жителей, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

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«Площадь пожара составляет 1300 квадратных метров. Продолжаются работы по тушению и дальнейшему не распространению огня», — говорится в сообщении МЧС.

В тушении пожара задействовано 80 человек личного состава и 25 единиц спецтехники.

На место выехала следственно-оперативная группа и ответственный от руководства ГУ МВД России по Самарской области. Полиция оцепила территорию вокруг здания.