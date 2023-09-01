Происшествия 01 сентября 2023, 23:29 Догхантер выстрелил в беременную женщину из винтовки в Нахабине Mash: подмосковный догхантер подстрелил беременную при попытке убить ее собаку Pxhere

Читать 360tv в

В Нахабине разыскивают догхантера. Мужчина выстрелил из винтовки в беременную женщину, когда пытался убить ее собаку. Об этом сообщил Telegram-канале Mash.

Женщина гуляла с собакой в поле у деревни Лобаново. Она услышала в траве движение и два выстрела. После этого беременная почувствовала боль в ноге, затем увидела кровь.

Реклама

«Закричала — увидела силуэт стрелка, который вылез из засады и скрылся. Девушка на 39-й неделе беременности, она сразу вызвала скорую», — уточнили в публикации.

Оружие оказалось пневматическим. Женщина не пострадала. Когда она пришла в себя, отправилась в полицию и написала заявление. Оказалось, что она — не первая, кто столкнулся с догхантером. Как подчеркнули в канале, накануне этот мужчина расстрелял из пневматичего оружия семью с детьми.

В Волгограде правоохранители ищут мужчину, который выстрелил в пса, на постоянной основе живущего около одного из магазинов. Он приставил пистолет к голове животного и нажал на курок.