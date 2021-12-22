Дочернее предприятие Ростеха пожаловалось на пропажу самолетов

ОНПП «Тенхнология», дочерняя фирма компании «Ростех», сообщила о пропаже десяти самолетов аграрного предназначения Т-500 в Казани. Об этом написал РБК.

По словам первого заместителя генерального директора «Технологии» Алексея Будыкина, девять самолетов должны были находиться по решению судебных приставов на территории Казанского авиазавода имени Горбунова. Десятый самолет был выставочным экземпляром, его местоположение также неизвестно.

«Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями», — заявил Будыкин.

Пропажа была обнаружена 13 декабря, общая стоимость ущерба составляет 165 миллионов рублей. «Технология» уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«По данному заявлению проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК», — говорится в сообщении управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

«Мы готовы оказать необходимое содействие следственным органам, а также предпринять весь комплекс мер для защиты законных прав нашего предприятия», — прокомментировали произошедшее в Ростехе.