Эксклюзив 26 июля 2023, 12:05 Дочь зама премьер-министра правительства Башкирии устроила серьезное ДТП в Уфе — источник Источник «360»: дочь зама премьер-министра правительства Башкирии Сагитова устроила ДТП

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Дочь заместителя премьер-министра правительства Республики Башкирия Ирека Сагитова, предположительно, устроила аварию в Уфе, стало известно «360». В распоряжении канала оказалось видео с последствиями ДТП.

«Я только отошел, сначала вообще ничего не понял. Мы ехали на зеленый, поворачивали налево, и произошло столкновение», — рассказал пассажир, получивший небольшую травму головы (первую помощь ему, судя по всему, оказали на месте).

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На вопрос о том, был ли удар сильным, мужчина ответил утвердительно. Когда его спросили, действительно ли в машину врезался автомобиль дочери Сагитова, он иронично сообщил, что не знает, поскольку «паспорта не проверял».

Судя по кадрам, оба автомобиля оказались сильно повреждены. Их капоты буквально искорежены.

На место приехали как минимум две машины скорой помощи и автомобиль полиции. Детали о последствиях аварии, в частности о пострадавших, на данный момент неизвестны.