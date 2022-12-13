Эксклюзив 13 декабря 2022, 17:59 «Дочь сильно трясло». Мать красноярской школьницы — об ее отравлении реактивами на уроке химии Мать ученицы, отравившейся реактивами на уроке химии: дочь трясло, поднялось давление piqsels

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В школе в селе Малый Имыш Красноярского края учитель химии проводил опыт на уроке и, видимо, переборщил с реактивами: они загорелись в лабораторной колбе. Школьники отравились, восемь человек попали в больницу. Учителя оштрафовали на 10 тысяч рублей, ему также запретили вести химию. Мать одной из девочек, Наталья Васильевна, рассказала «360», что ее дочери после того злополучного урока было хуже, чем остальным: если других детей в основном просто тошнило, то ее сильно трясло, поднялись давление и температура.

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«Когда я приехала в больницу, у ребенка было очень высокое давление, ее сильно трясло — ей даже не могли внутривенный укол ввести, чтобы снизить давление, и ставили внутримышечный. И температура поднялась. И со зрением небольшие проблемы, оно у нее село», — сообщила Наталья.

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Она вспомнила, что в больнице часть детей стояли на крыльце, им было плохо, их тошнило. Некоторые «прыгали» вокруг ее дочери, волновались, но им явно было легче.

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«Дочь у меня вообще на кушетке лежала, ее аж подбрасывало, так трясло», — вспомнила женщина.

Сейчас дочь Натальи Васильевны в целом чувствует себя неплохо. После случившегося у школьницы были перебои с давлением, но за выходные мать поставила ее на ноги.

«Уже химичил с йодом, весь класс был рыжий»

Наталья призналась, что обратилась с заявлением в правоохранительные органы. К учителю химии — он же, оказывается, и директор школы — у нее много претензий. По ее словам, раньше он вел сразу пять предметов, а ставки были «записаны на других преподавателей», а сейчас «пятый раз за год в отпуске».

Дочь рассказала Наталье, что педагог перед ней извинился, однако к ее матери он даже не подходил.

«А когда мой ребенок лежал, ее трясло, он не рядом с моей дочерью находился, а бегал по коридору, куда-то звонил и спрашивал, что ему сделать, чтобы избежать ответственности — может, мол, уволиться задним числом?» — возмутилась Наталья.

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В целом школа ее устраивает, остальные учителя — тоже. Женщина намерена добиваться увольнения конкретно директора.

Наталья вспомнила, что это не первый его химический опыт на уроке, закончившийся неудачно. В марте он якобы проводил опыт с выделением паров йода, и в результате «весь класс был рыжий, а потом у детей голова болела и кружилась», но «обошлось нормально».

Наказание

Прокуратура Красноярского края провела проверку в связи с отравлением школьников. Оказывается, тот урок прошел еще 15 сентября, но о происшествии стало известно только сейчас. Сотрудники прокуратуры установили, что учитель не принял мер по обеспечению безопасности детей в школе и нарушил требования по охране труда: опыт проходил не в вытяжном шкафу, а у учеников не было средств защиты.

Прокуратура внесла представление в управление образования. А в отношении педагога возбудили административное дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Директору объявили выговор, его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Кроме того, у него забрали совместительство в преподавании химии.

По заявлению семьи одного детей прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда с школы.